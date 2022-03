Verscheurde stempassen, kapotgeslagen bewegwijzering en vieze teksten: bijzondere acties in het stemlokaal

Andries Heidema appt met Overijssel­se jongeren over verkiezin­gen: ‘Als er een paar stemmen, is er al winst’

Voor of na het stemmen nog even een Whatsapp-berichtje sturen aan de commissaris van de Koning, deze week is het mogelijk voor jongeren uit Overijssel. Andries Heidema nodigt kersverse stemgerechtigden uit om hem te vertellen over hun politieke betrokkenheid en visie op de gemeenteraadsverkiezingen. ,,We staan als overheid te ver weg van sommige groepen mensen.”

16 maart