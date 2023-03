Verwarde man uit Hardenberg trekt zich af in trein, en dat is niet zijn enige probleem

Kamervra­gen over thuiszit­ten­de kinderen door wachtlijst bij de Ambelt in Zwolle: ‘Onaccepta­bel’

,,Onacceptabel”, zegt PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop over dat tientallen kinderen thuiszitten door een wachtlijst voor speciaal onderwijs bij de Ambelt in Zwolle. Hij wil van de minister weten wat er tegen gedaan kan worden. Scholen denken dat een oplossing niet eenvoudig is. ,,Geld is niet het grootste knelpunt.”