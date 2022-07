Verzengende hitte op komst: wie heeft de beste tip om de warmte te doorstaan?

Natte lakens voor de ramen? Slapen in de buitenlucht? Of verzin jij andere dingen om de hitte te doorstaan? Nu ons volgende week wellicht een paar warme dagen wachten en het erop lijkt dat in zuidelijk Europa extreme waardes worden gehaald, is het tijd voor de ultieme tips om de horrorhitte door te komen.

Omdat niemand het wiel zelf hoeft uit te vinden (want daarvoor is het veel te warm), vragen we je om jouw meest briljante of simpele oplossingen door te geven. Daarmee is dan iedereen geholpen. Niet alleen nu, maar ook in de rest van de zomer.

Dus eet je ijsjes tot je erbij neervalt, douche je koud, of juist heel warm: we willen het graag weten. Een mailtje naar dit adres volstaat.

Regionale hittegolf

Nederland kan volgende week te maken krijgen met een regionale hittegolf. Om van een hittegolf te mogen spreken, is een aaneengesloten periode nodig van minimaal vijf dagen met 25 graden of meer, waarvan het op drie dagen minimaal 30 graden is.

Dinsdag kan het in het zuiden tropisch warm worden, met temperaturen rond de 30 graden. Ook woensdag is het vooral in Limburg nog heet, met opnieuw een graad of 30. De dagen daarna gaat de temperatuur iets omlaag en is het vrijdag nog maximaal 23 graden.

Derde dag onzekerder

,,Zaterdag wordt het in het zuidoosten weer 25 graden. Hierdoor kunnen we volgende week woensdag op zijn vroegst spreken van een hittegolf”, zegt meteoroloog Matthijs van der Linden. Daarvoor moet het wel drie keer tropisch warm worden, 30 graden of meer. Maandag en dinsdag lijkt dat op verschillende plaatsen in het land te gaan lukken, maar de derde dag is onzekerder.

Afgelopen weekend berekende een Amerikaans weermodel dat het kwik volgende week in het zuiden van ons land weleens boven de 40 graden uit zou kunnen komen. Maar de kans dat dat gaat gebeuren, is volgens Weeronline klein. ,,Helemaal uitgesloten is het niet, simpelweg omdat we dat niet kunnen. Maar de kans is echt niet groot. Dat we in het zuidoosten ruim boven de 35 graden uitkomen en iets beneden de 40 blijven, is veel groter.”