Vier antieke stoelen na 22 jaar weer terug bij eigenaar, dankzij de opmerkelijke belofte van Roy

,,Cor Kappenberg (58) komt uit een grote kermisfamilie en zat destijds financieel aan de grond en moest zijn spullen verkopen. Ik hou van historische spullen en kocht die vier stoeltjes van hem. Veertienhonderd gulden betaalde ik ervoor. Maar ik deed hem ook een belofte: ‘ik doe ze nooit weg, ze blijven van jou en als je er zelf ooit weer ruimte voor hebt, dan kun je ze terugkopen.”



Vele jaren bleef het stil, de mannen verloren elkaar na het overlijden van de vader van Roy uit het oog. Cor verhuisde van Lichtenvoorde naar ergens in Brabant en Roy vestigde zich in Zwolle. De stoelen gingen mee. ,,Ik kon ze aanvankelijk niet eens kwijt in mijn huisje, ik moest ze in de opslag zetten. Maar ik liet ze wel opknappen en opnieuw bekleden en toen ik verhuisde naar een groter huis, heb ik ze in de kamer gezet. Gewoon lekkere stoeltjes. Niet al te groot maar wel bijzonder, echt van die meubelstukken waar verzamelaars een hoop geld voor over hebben. In de loop der jaren kreeg ik verschillende keren het aanbod om ze te verkopen, maar nee. Ik had Cor beloofd dat ik ze nooit weg zou doen.”