Vier jaar tbs met dwang voor Zwollenaar die meisje (17) jarenlang stalkte

Minder in- en uitstap­pers op NS-stations in deze regio, vooral door werkzaamhe­den in Zwolle

6:00 Het aantal keren dat er dagelijks op NS-stations in deze regio wordt in- of uitgestapt is in 2018 ten opzichte van 2017 geslonken van gemiddeld 153.191 naar 150.112. Die daling heeft met name te maken met enkele grootschalige werkzaamheden in Zwolle, waarbij het station volledig werd afgesloten.