Vier kinderen uit Zwolle ontvoerd, ‘mogelijk door moeder meegenomen naar buitenland’

Carnaval nadert, tijd voor ‘nieuwe’ kleren: ‘Als je naar de winkel gaat ben je een stuk duurder uit’

Met de Zwolse carnavalsbeurs is voor veel vierders zaterdag de voorpret begonnen. Goedkoper als in een winkel en dat is in dure tijden meegenomen. Al maken weinigen zich druk om het budget. ,,Het is maar één keer in het jaar.”

11:18