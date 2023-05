Vierde otter doodgereden op N331 tussen Hasselt en Zwolle: ‘Geen pretje om ze van de weg te schrapen’

indebuurt.nl Hé, deze boekenzaak is verdwenen uit Zwolle

Voor boeken, puzzels, spellen en series ga je misschien naar BoekenVoordeel. Maar niet meer naar de zaak in de Diezerstraat, want sinds een paar weken is de Zwolse vestiging dicht. Dat merkten ook veel verschillende indebuurt Zwolle-lezers op.