Vijf huizen en drie auto's beschadigd bij explosies Zwolle

VIDEO Explosies in Zwolse woonwijk nieuw dieptepunt in miserabel half jaar café Bruut

11:52 Zware tijden voor de Zwolse horeca-ondernemer Bob Kooistra, sinds hij mei 2018 café Bruut aan de Voorstraat overnam. Dieptepunt was tot nog toe de handgranaat die oktober vorig jaar aan de deurklink van zijn zaak werd gevonden. Afgelopen nacht was het weer raak, met twee explosies bij zijn ouderlijk huis in Zwolle Zuid. In welk wespennest heeft hij zich in vredesnaam gestoken?