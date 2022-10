Vissers staan weer aan de grachten: na WK nu selectie streetfishing in Zwolse binnenstad

KAMPS DOET RECHT Verdachte met slechte dronk wil uitvliegen, de reclasse­ring vreest dat het neerstor­ten wordt

Ronald Kamps schrijft dagelijks over een rechtszaak uit de regio. Niet alleen over de opgelegde straf, ook over het verhaal erachter. De zaak van vandaag: vernielen planten, vogeldrinkbak en politieauto.

13 oktober