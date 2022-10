Voetganger aangereden door vrachtwagen in Zwolle: man zwaargewond naar ziekenhuis

met video Bertus uit Dedems­vaart loopt op zijn 92ste nog ‘even’ de 100 meter bij AV PEC in Zwolle: ‘Tijd is niet belangrijk’

Vijf clubrecords heeft hij bij PEC 1910 op zijn naam staan. De 92-jarige Bertus Pappot uit Dedemsvaart was begin jaren tachtig Nederlands kampioen marathonloop. Sinds een val op zijn 86ste doet hij het rustiger aan. Zaterdag glanst hij nog eenmaal met de korte sprint op de Zwolse atletiekbaan. ‘Ik had best een stukje verder willen lopen.’

25 september