Voetgangers en fietsers krijgen ruimte op binnenring Zwolle: wegen smaller, verkeerslichten weg

Van voetbalkan­ti­ne naar buurthuis? Bij CSV’28 in Zwolle geven ze het een kans

Bij voetbalvereniging CSV’28 in de Zwolse wijk Stadshagen is deze maand een proef begonnen om de kantine als buurthuis te laten functioneren. Uit onderzoek blijkt dat met name bewoners in deze hoek (Breecamp/Breezicht) behoefte hebben aan een voorziening om elkaar te ontmoeten.

24 januari