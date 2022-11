Voetgangersbrug over IJsselallee en snelfietsroutes naar de stad: dit wil Zwolle doen met 71,7 miljoen

Buurtkamer in Zwolse wijk Holten­broek feestelijk geopend

De nieuwe buurtkamer in de Louis Armstrongflat aan de Palestrinalaan in de wijk Holtenbroek in Zwolle is vrijdag 11 november feestelijk geopend. De buurtkamer is een ontmoetingsplek voor de wijkbewoners waar allerlei activiteiten zullen worden georganiseerd.

14 november