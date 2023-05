Volleybalinterland in Zwolle, de kans om Nimir Abdelaziz weer eens te zien spelen

indebuurt.nl Bevrij­dings­dag Zwolle 2023: dit is er in het centrum te doen

Zin om Bevrijdingsdag te vieren, meer geen liefhebber van het Bevrijdingsfestival in Park de Wezenlanden of Dance4Liberation bij de Wijthmenerplas? Je kan op vrijdag 5 mei ook in het centrum van Zwolle terecht voor je dansplezier.