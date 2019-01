Volleybalster Manon Flier in musical Soof

Gewelddadi­ge overval Willem Barentsz­straat Zwolle in Opsporing Verzocht

14:24 In een poging meer te weten te komen over de gewelddadige overval zondag 9 december in de Willem Barentszstraat in Zwolle, doet de politie dinsdagavond een getuigenoproep in het landelijke televisieprogramma Opsporing Verzocht (NPO1, 20.30 uur).