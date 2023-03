Voor de uitdagers: deze fietsroute gaat van Zwolle naar Darfeld (en is 245 kilometer lang)

PEC Zwolle gaat geschiede­nis­boe­ken in: hoog aantal doelpunten zeldzaam binnen Nederlands betaald voetbal

De overwinning van PEC Zwolle op FC Den Bosch met 13-0 is er nu al eentje voor in de geschiedenisboeken. Winnen met dit aantal doelpunten is zeldzaam binnen het Nederlands betaald voetbal. Zowel in de eerste- als eredivisie.