Voor Landstede Hammers zijn de Belgische duels een lijdensweg: ‘We moeten met de neus door de drek’

Politie en horeca trainen op beteugelen van lastige klanten in Zwolle: ‘We moeten elkaar ondersteu­nen’

Een goede samenwerking tussen horeca en politie bij lastige klanten. Dat is het doel van de trainingen die op 28 maart en 4 april in Zwolle worden gehouden. ,,Wat we eigenlijk doen is trainen op incidenten, samen met de politie.’’