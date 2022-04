Vredesramen in Zwolle halen ‘studenten uit hun bubbel’

Arjan Eek is al vijftig jaar klarinet­tist, en dat viert hij met een concert in Zwolle

Klarinettist Arjan Eek viert dit jaar zijn jubileum. Hij bespeelt al een halve eeuw de klarinet. Daarom geeft hij zaterdag in De Plantagekerk in Zwolle een concert, vanaf 15.00 uur. Iedereen is welkom.

7 april