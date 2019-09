Vrijdag de 13de ongeluksdag? ‘Mijn geluksnummer! Al denkt de loterij daar anders over’

Het is zover, vandaag is het vrijdag de dertiende! Waar veel mensen er tegenop zien, hebben onze lezers juist ook hele mooie herinneringen gecreëerd op deze ongeluksdag! Vooral geboorten en huwelijken zijn populair. Hieronder een greep uit de leukste verhalen.

Jeanine en Leendert van de Ruit uit Ermelo:

‘Op vrijdag 13 september 2013 zijn wij getrouwd! We geloven in God, daardoor niet in de ongeluksfactor van die dag. Het was een geweldige dag!’

Volledig scherm Jeanine en Leendert op hun trouwdag. © Michiel Grootendorst

Judith Scholten uit Raalte:

‘Aantal jaren terug hebben mijn moeder, haar toenmalige vriend en ik een zwarte kat op vrijdag de dertiende gekocht, nooit spijt van gehad. We gingen naar het asiel toe voor een kitten, maar we kwamen met een volwassen zwarte poes thuis. Ze heet Donna. We hebben nooit extra pech gehad, ik denk juist meer geluk.’

Volledig scherm Deze zwarte kat brengt juist geluk. © Judith Scholten

Marisca en Borian ten Brinke uit Wijhe:

‘Ik ben op vrijdag de dertiende in 2010 met mijn grote liefde getrouwd. Wij hebben besloten om op vrijdag de dertiende te trouwen omdat ongeluk bij ons leven hoort. Wij zijn er niet meer bang voor, het hoort bij ons.’

Volledig scherm Lekker dwars: gewoon trouwen op vrijdag de dertiende! © Marisca ten Brinke

Sandra en Ivo Gerritsen uit Lochem:

‘Wij hebben verkering gekregen op vrijdag de dertiende (toen wij vijftien en 21 waren), twintig jaar geleden. Én we zijn getrouwd op vrijdag 13 september, zes jaar geleden. Op vrijdag de dertiende trouwen kwam zo uit en is lekker tegen de stroom oproeien. Love it! De rest van het leven is wel vrij waardeloos hoor haha, maar in de liefde zit het snor. When live gives you lemons...you make lemonade!’

Volledig scherm Sandra (35), ivo (40) Dylan (9) en Jayden (6) uit lochem © Sandra Gerritsen

Sandra Bolink uit Vorden:

‘Op vrijdag de dertiende is mijn jongste tweeling geboren. Op vrijdag 13 september 2013. De jongens worden zes. Hier is 13 dus geen ongeluksgetal.’

Volledig scherm Nathan & Benjamin © Sandra Bolink

Ineke Steringa uit Dronten:

‘Ik ben dit jaar jarig op vrijdag 13 december. Op het huisnummer 13 zijn mijn kinderen geboren en ik ben in 2011 getrouwd op vrijdag de dertiende om precies 13.00 uur. De dag van onze huwelijksvoltrekking las ik een tekst op Facebook, die ik heel treffend vond en ook weer als een teken zag voor het kiezen van de juiste datum. ‘Is voor velen het getal 13 het ongeluksgetal, in de liefde is het het mooiste getal!’ Ik word daarnaast dagelijks geconfronteerd met nummer 13: bijvoorbeeld een tafelnummer op het terras, een kassabon, bioscoopstoel, nummertje bij de apotheek. Ik beschouw het als mijn geluksnummer, al denkt de loterij daar weer anders over.’

Volledig scherm In de liefde is het getal 13 een geluksgetal... © Ineke Steringa

Volledig scherm Trouwen op vrijdag de dertiende spannend? Nee hoor, voor sommigen is het juist een geluksdag. © Ineke Steringa

Lidie Dijkink uit:

‘Onze dochter wordt vandaag, 13 september, 25 jaar. Haar man is dit jaar ook op vrijdag de dertiende jarig, maar dan in december. Het is een mooi gelukkig stel, dat in januari ouders hoopt te worden van ons kleinkind. Wat een geluk! Onze dochter Aline is uitgerekend op 10 januari, dus dat zou zomaar de dertiende kunnen worden.’