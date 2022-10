Vrijwilligers zijn de kurk waarop de cultuursector drijft, maar hoelang gaat dat nog goed?

Vrijspraak gevraagd voor aansteken brand in appartemen­ten­com­plex Hoogstraat Zwolle

De brand die vorig jaar maart woedde in een appartementencomplex aan de Hoogstraat in Zwolle is aangestoken. Maar of een 22-jarige gast van een van de bewoners dat heeft gedaan, daarvan is de officier van justitie in Zwolle niet overtuigd. De aanklager vroeg daarom vrijspraak voor R. van der H., die nu in Rekken woont. Wel zou de jonge man eerder dezelfde nacht een fiets en een afvalcontainer in de buurt in de fik hebben gestoken.

4 oktober