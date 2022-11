Vrouw (35) houdt straat in Zwolle wakker: woningcorporatie wil van haar af

Nieuwe liefdes, verbroken huwelijken, hoop, sterkere banden: zo voelen de Oekraïners zich in Zwolle

De opvang van de Oekraïners knelt, maar hoe voelen ze zich na maanden in de opvang? Moeders met hun kinderen hier, mannen aan het front, relaties lopen spaak, kinderen willen blijven, ouders willen terug. We zijn in Zwolle, waar een grote groep Oekraïners bij elkaar woont.

22 november