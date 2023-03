Vrouw filmt hoe man (31) uit Hardenberg zich aftrekt in trein: wijkagent herkent hem direct

waterpolo zwolle Poloërs Deltasteur controle­ren derby tegen Nunspeet en lijken veilig: ‘We moesten er geen zwemwed­strijd van maken’

Geen problemen voor de waterpoloërs van Deltasteur, die in en tegen Nunspeet gecontroleerd op 9-12 eindigden. Ook De Reest won in de derde divisie C. Tegen ZPC De Hof werd het 11-5. In de eerste divisie kan het vizier van SWOL 1894 volledig op de ManMeer!-Cup na ruime zeges van de Zwolse mannen (23-12 tegen HZC De Robben) en vrouwen (7-18 bij JAWS).