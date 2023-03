Vrouw raakt gewond bij ongeluk op A28 bij Harderwijk

MET VIDEO Henks speurtocht naar zes verdwenen Hasselter haakbussen levert schot in de roos op

Wie over de krakende traptreden naar de eerste verdieping van het Oude Stadshuis in Hasselt gaat, loopt tegen een indrukwekkende verzameling haakbussen aan. In een houten rek staan 14 van deze voorlopers van geweren. Ooit had Hasselt er 20. Henk Poelarends ging op onderzoek uit en heeft ook de zes verdwenen haakbussen opgespoord.