Vrouw uit Apeldoorn opgepakt voor brandstichting bij zonweringproducent Zwolle

met video Enorme schade bij Zwolse zonwering­pro­du­cent, brandstich­ting staat op beeld: ‘Ik kan wel janken’

Grote zonnedoeken in de hal van Guillaume Jansen in Zwolle zijn zaterdagochtend de stille getuigen van de felle brand die er ’s nachts woedde. Aangestoken, blijkt uit de beveiligingsbeelden. De doeken kunnen vermoedelijk de prullenbak in: in het hele bedrijf hangt een penetrante brandlucht.

16 juli