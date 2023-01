Vrouw uit auto ‘geknipt’ na botsing bij Lichtmis

indebuurt Kopers opgelet: de huizenprij­zen in regio Zwolle zijn gedaald

De verkoopprijzen van huizen zijn in het laatste kwartaal van 2022 op de meeste plekken in Nederland gedaald, meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Hoe dat in regio Zwolle zit lees je hieronder.

16:49