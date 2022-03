Vrouw uit IJsselmuiden gewond bij aanrijding op beruchte kruising Bos bij Raalte

Weinig ‘rake klappen’ in boksring tijdens eerste Sportver­kie­zings­de­bat van Zwolle

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen worden ook in Zwolle de nodige debatten gehouden rond thema’s als zorg, wonen, energie en veiligheid. Een sportverkiezingsdebat werd nog niet eerder georganiseerd. Hoogste tijd, vond Sportservice, dat lokale politici in een boksring met elkaar liet discussiëren.

