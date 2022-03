Vrouwen aan de macht: mannen in minderheid bij nieuwe gemeenteraad Zwolle

Energie opwekken via kunstgras? Zwolle gelooft erin en gaat het experiment aan

Iedereen die wel eens op een kunstgrasveld speelt of sport, weet dat deze ondergrond bij mooi weer warm kan aanvoelen, zeg maar gerust bloedheet. Dit is in de toekomst mogelijk verleden tijd. Dit voorjaar worden in Zwolle twee proefvelden aangelegd om te experimenteren met energieopwekking uit kunstgras sportvelden. Daarmee kunnen sportcomplexen en omliggende huizen worden verwarmd. Het kunstgras wordt ondertussen verkoeld en slijt daardoor minder snel, zo is het idee.

