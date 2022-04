Vrouwen mogen geen predikant zijn in gereformeerde kerk: hoe moet nu verder in het eigenzinnige Zwolle?

Onderne­mers in de ellende, Jacco Vonhof heeft er buikpijn van: ‘Iemand ontslaan? Ik weet hoe dat is’

Eerst corona, toen de oorlog. Ondernemers in Nederland rollen van de ene in de andere crisis. Jacco Vonhof uit Zwolle is als voorzitter van MKB-Nederland hun gezicht. Hij vertelt uitgebreid over deze moeilijke jaren. ,,We worden een soort museum waar niks meer mag.”

14:30