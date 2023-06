Waarom de bouw van duizenden broodnodige huurwoningen niet dreigt door te gaan: ‘Het is een soort sluipmoordenaar’

Zwartjens verrast met vierde plek in GP CSI Twente, zeges voor dressuur­ama­zo­nes Nekeman en Cornelis­sen

Met een vierde plek in de internationale viersterren GP van het CSI Twente beleefde de Raaltese Meike Zwartjes (19) zondag het voorlopige hoogtepunt uit haar nog prille carrière. Ook was er succes in de dressuur in Geesteren, waar de Nijkerkse Adelinde Cornelissen zowel de Grand Prix als de Grand Prix Spècial won, en Denise Nekeman ervandoor ging met de winst in de kür op muziek.