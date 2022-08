Waarom de Zwolle Pride na drie jaar terugkeert: ‘Belangrijker dan ooit’

Veiling­huis in Zwolle gaat ‘verdwenen’ kunstwerk van Banksy veilen, kritiek van Palestij­nen

Het Zwolse veilinghuis Hessink’s is van plan om een omstreden kunstwerk van Banksy te veilen, dat onlangs in een kunstgalerie in de Israëlische stad Tel Aviv is opgedoken. Het werk was vroeger te zien op de betonnen scheidingsmuur in de Westelijke Jordaanoever en er is kritiek op de verkoop. ,,Dit is diefstal van het Palestijnse volk.”

18 augustus