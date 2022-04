Waarom deze 5 mei (en de zon) cruciaal is voor toekomst Bevrijdingsfestival Overijssel in Zwolle

Geen vrouw op de kansel: besluit kerksynode ‘teleur­stel­lend’ voor CGK Zwolle

Vrouwen krijgen geen ambt als diaken, ouderling of predikant in de Christelijk Gereformeerde kerk. Dat heeft de synode van de CGK, die vandaag in Nunspeet vergadert, besloten. Er is ophef ontstaan onder kerken in Nederland en met name in Zwolle, waar vrouwen sinds 2001 al diverse taken hebben uitgevoerd die volgens de officiële kerkregels door een man moeten worden gedaan.

22 april