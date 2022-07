Waarom Zwolle van omgeving rondom ziekenhuis een alcoholvrij gebied maakt: ‘Begrijpelijk’

Sprengen College Wapenveld krijgt onderdak bij de Ambelt

Het Sprengen College in Wapenveld is te klein om zelfstandig te kunnen blijven bestaan. De Wapenveldse instelling voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO), heeft onderdak gevonden bij de Ambelt uit Zwolle. De Zwolse onderwijsinstelling blijft in het schooljaar 2022-2023 de locatie in Wapenveld gebruiken.

