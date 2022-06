Warm weekend in aantocht, evenementen in regio nemen hittemaatregelen: ‘Het is puffen geblazen’

Dode man in Zwolle: politie op zoek naar identiteit ‘zodat we hem niet anoniem hoeven te begraven’

De politie is naarstig op zoek naar de identiteit van een dode man die op vrijdag 20 mei rond 12.00 uur is gevonden bij het Schevemolenpad in Zwolle. ‘Zodat zijn nabestaanden geïnformeerd kunnen worden en hij niet anoniem begraven hoeft te worden’, meldt de politie op haar landelijke site.

14 juni