Wat de politie op de meldkamer in Apeldoorn voor de kiezen krijgt: ‘Dit is niet voor iedereen weggelegd’

Zwolle herdenkt slavernij­ver­le­den, Rudi (70) legt krans: ‘Goed dat er nu harde feiten zijn’

Met muziek, dans en toespraken staat Zwolle vrijdagavond stil bij de afschaffing van de slavernij, een dag voor nationale feestdag Keti Koti. Het boek over de rol die Overijssel speelde in dat verleden, staat centraal. Burgemeester Peter Snijders spreekt zich over het onderzoek uit. Het is daarnaast een speciaal moment voor kranslegger en betrokkene Rudi Esajas (70).