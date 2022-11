Wat wilde jij altijd al weten over houtstoken? Laat het ons weten!

Vrouw (35) houdt straat in Zwolle wakker: buren ontvluch­ten huis, woningcor­po­ra­tie wil van haar af

Veel schreeuwen, bonken op muren, met één been gevaarlijk uit een raam hangen: buren zijn helemaal klaar met een 35-jarige vrouw die voor ernstige en stelselmatige overlast in hun straat in Zwolle zorgt. Ze zeggen nog amper een oog dicht te doen door haar gedrag. Woningcorporatie SWZ eist bij de rechter dat de vrouw haar woning verlaat.

