Wederom botsing op beruchte Zwolse kruising: bestuurder bekneld, drie mensen naar het ziekenhuis

Dominica­nen­kloos­ter in Zwolle iets later klaar voor opvang Oekraïners: ‘Bed, bad, brood én wifi’

Vanaf volgende week is er voor tientallen vluchtelingen uit Oekraïne plaats in het historische Dominicanenklooster in Zwolle. Dat is iets later dan gepland, omdat de werkzaamheden aan onder meer sanitairunits in de tuin nog volop bezig zijn. ,,Het belangrijkste is dat ze hier straks rust krijgen”, zegt projectleider Hilde van Werven.

19 maart