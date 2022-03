Wéér lege schappen in de supermarkt (en dit is zeker niet de laatste keer)

Celstraf en tbs voor man die in Zwolse coffeeshop ‘een leven lang gratis wiet’ eiste

Stemmen in zijn hoofd gaven een 27-jarige man naar eigen zeggen de opdracht om gewapend met twee messen naar coffeeshop Sky High in Zwolle te gaan. De rechtbank in Zwolle gaf hem vandaag de opdracht de cel in te gaan, met vervolgens een opname in een tbs-instelling.

15 maart