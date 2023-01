Weer specialistenruzie in ziekenhuis Isala: rechter dwingt samenwerking af

Dorpscafé is terug dankzij inwoners Hoonhorst: ‘Deze plek mocht niet kwijt’

Een biertje in je ‘eigen’ zaak smaakt nét iets lekkerder. Bewoners van Hoonhorst trokken aan de noodrem voor behoud van het enige café Kappers. Na een grondige renovatie is de huiskamer van het dorp terug. Een mooi moment voor aandeelhouders en betrokkenen. ,,Het is nóg meer ons café.”

5 januari