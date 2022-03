Wegen kleuren wit: Oost-Nederland ontwaakt onder een (dun) laagje sneeuw

Niet alleen rondom Apeldoorn ligt sneeuw, ook Ermelo heeft te maken met winterse buien, meldt een ambulancechauffeur op Twitter. Deventer, Heerde, Lelystad, Olst, Putten en Zwolle zijn eveneens bedekt met een dun laagje sneeuw.

Het lijkt misschien vreemd dat er nu sneeuw valt, maar dat is het niet, stelt weerman William Huizinga. ,,We zijn extreem verwend met het mooie en zonnige weer de afgelopen tijd. Daardoor is het contrast heel groot, maar eigenlijk is de sneeuwval vrij normaal.”

Volledig scherm Drie keer raden waar het ook heeft gesneeuwd... © Arnold Roolvink/ News United

Winterwonderland

Vandaag hoeven we geen spectaculair weer te verwachten, denkt Huizinga. ,,Het zal grotendeels regen of wat natte sneeuw zijn. Vanavond trekt koude lucht vanuit het noordoosten over het land.” Gaat dat gepaard met sneeuwbuien, dan worden we morgenochtend wakker in een winterlandschap.

Volgens de voorspellingen valt er morgen flink wat sneeuw. ,,Zo’n vijf tot tien centimeter”, aldus Huizinga. ,,Maar de bodem is nog vrij warm, dus in eerste instantie zal veel direct wegsmelten. In hoger gelegen gebieden, zoals de Veluwe, blijft waarschijnlijk wél een boel liggen.”

Bevroren bloemknoppen

Het winterse weer is reden tot zorg voor veel fruittelers: de kwetsbare bloesem is vaak niet goed bestand tegen kou. Sneeuw is nog niet zo’n probleem, maar duikt het kwik onder nul, dan bestaat de kans dat de knoppen kapot vriezen. Wat dat betreft ziet het weekend er niet al te best uit voor fruitboeren. ,,Dit weekend wordt het ‘s nachts flink koud en kan de temperatuur dalen tot min vijf graden.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.