Wehkamp laat klant betalen voor retourzending: ‘Geweldig dat zo’n grote onlinespeler voorbeeld geeft’

Aardbevin­gen in Turkije en Syrië houden oud-PEC voetballer Saymak bezig: ‘Voetbal is bijzaak nu’

Mustafa Saymak, sinds afgelopen zomer met Bandırmaspor actief op het tweede niveau in Turkije, leeft mee met de slachtoffers van de aardbevingen in dat land en Syrië. Hoewel de huidige woonplaats van de oud-PEC-speler (geboren in Schalkhaar) aan de andere kant van het land is, is hij er de hele dag mee bezig.