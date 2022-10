Wel treinen, minder streekbussen: zo ziet de ov-staking er deze week uit

Gemeente Zwolle doet de bitterbal in de ban en schotelt voortaan veganisti­sche snacks voor

De gemeente Zwolle doet de bitterballen en frikandellen in de ban. Bij bijeenkomsten in het gemeentehuis liggen voortaan standaard veganistische snacks op de schaal. Vleesliefhebbers kunnen nog wel een frikandelletje krijgen, maar die moeten ze dan vooraf bestellen. Niet iedereen is daar blij mee: ,,Vleeseters worden weggezet als mensen die iets verkeerd doen.’’

11 oktober