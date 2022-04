Welke partijen schuiven aan bij ChristenUnie en GroenLinks in Zwolle? Arie Slob komt maandag met advies

Actrice Ksenia uit Zwolle maakte in 2020 een voorstel­ling die nu ineens angstaanja­gend actueel is

De Oekraïense Ksenia Marasanova woont in Zwolle. Haar theaterprogramma Zij Zagen Oorlog ging in 2020 in première. Daarna kwam corona en stopte alles. Nu ze de voorstelling rond 4 en 5 mei een reprise geeft, gebeurt in haar geboorteland het krankzinnige. ,,Oorlog is niet langer vroeger, oorlog is vandaag.’’

31 maart