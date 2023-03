Werkstraf voor belemmeren werk journalist van RTV Oost in Zwolle: ‘Weg met die camera of ik sla ‘m uit je handen’

Zorgen over toekomst van Deventer 'kroonjuwe­len': ‘Naar Zwolle? Dat kan toch niet?’

De mogelijke komst van een nieuw, gezamenlijk provinciaal collectiecentrum in Overijssel geeft onrust in Deventer. Wat betekent dat voor waardevolle archiefstukken in Deventer? Alhoewel de wethouder sust, blijft de grote vrees: het verdwijnen van stukken naar Zwolle. ,,Deventer heeft één van de best bewaarde én compleetste archieven van het land.”