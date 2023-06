Werkzaamheden leiden tot verkeerschaos in Zwolse wijk Stadshagen: omleidingsborden massaal gemist

Met Johnny Jansen stelt PEC Zwolle trainer aan die voetbal leeft: ‘Dat was vroeger niet anders’

Na een korte periode in Libanon en het hoofdtrainerschap bij ‘zijn’ SC Heerenveen, gaat Johnny Jansen (48) per direct aan de slag bij PEC Zwolle. Hij tekent voor twee seizoenen met de optie voor nog een jaar. Leermeester Foppe de Haan, oud-teamgenoot Alberto Schipper en vriend Ronny Venema weten wat PEC binnenhaalt. ,,Hij is een enorm goede veldtrainer.”