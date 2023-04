Wie wil er nou niet wonen in een huis van maïssteeltjes en plastic soep?

Vrouw (70) zwaarge­wond gevonden bij viaduct A28 in Zwolle: ‘Mogelijk ernstig zedenmis­drijf’

Een 70-jarige vrouw uit Zwolle is zondagochtend zwaargewond op straat aangetroffen. Ze is door iemand zwaar toegetakeld en mogelijk is sprake van een ernstig zedenmisdrijf. De politie heeft een groot rechercheteam op de zaak gezet.