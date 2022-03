Wijthmen volgt bij verkiezingen Zwolle advies van ontbrekende CDA-boer Van Vilsteren

ANALYSE | Waarom lokale partijen winnen, CDA terrein verliest en GroenLinks populair is in steden

Lokale partijen zijn de grote winnaar van deze gemeenteraadsverkiezingen. In Gelderland sleepten lokale partijen 110 zetels meer binnen dan vier jaar geleden, in Overijssel 49 en in Flevoland 18. Van alle stemmen in het land gaat 36 procent naar de lokalen. Ten koste van welke partijen gaat dat? En wat is de oorzaak? Een analyse.

17 maart