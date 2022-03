Winkeliers vrezen parkeerproblemen na uitbreiding centrum Stadshagen: ‘Gemeente Zwolle komt aan onze levensvatbaarheid’

Zwolse Verkiezingsvragen + Video Debbie Mathijsen (Partij voor de Dieren) wil meteen een rem op de groei van Zwolle

Richting de gemeenteraadsverkiezingen spreekt de Stentor met de tien lijsttrekkers uit Zwolle. Op een locatie die door hen is uitgekozen. Met vragen dankzij input van lezers en een collega-politicus. In editie 5: Debbie Mathijsen van de Partij voor de Dieren. ,,Wij willen dat festivals worden gehouden op plekken waar dieren er geen last van hebben.’’

4 maart