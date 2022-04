Winnaars ChristenUnie en GroenLinks in Zwolle kiezen voor D66 en CDA; VVD valt teleurgesteld buiten de boot

Video Dodelijke schietpar­tij McDonald’s Zwolle nog omgeven met vraagte­kens

Waarom moesten Ali en Hüseyin Torunlar dood? De dubbele moord op de twee broers in een bomvolle McDonald’s in Zwolle is nog omgeven door vraagtekens. Een 32-jarige man heeft zich enkele uren na de beschieting gemeld bij de politie. Ondertussen rouwt Zwolle.

1 april