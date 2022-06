Wonder van de Pelikaan blijft uit: HTC vecht in nacompetitie voor laatste kans op lijfsbehoud

Ja, ze geloofden er in, zegt Thomas Korenromp. De aanvoerder van HTC, hij stopt na dit seizoen, is bij rust uit voorzorg gewisseld. ,,Om geen risico op een gele kaart te lopen”, zegt hij vanaf de kant. Volgende week dinsdag speelt de ploeg van trainer Arjen Plessen in een promotie/degradatiewedstrijd tegen de winnaar van SEH tegen Lienden. ,,Die wedstrijd gaan we wel even bekijken”, zegt Korenromp. Overleeft HTC dan wacht nog één horde op weg naar lijfsbehoud.