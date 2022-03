Wonder van Staphort? Zwolle weigert aanschaf luchtreinigers op scholen: ‘Geen passende oplossing’

In Staphorst experimenteren de scholen sinds het eind van de herfstvakantie vorig jaar met luchtreinigers van het bedrijf PlasmaMade. De zuilen van 1,5 meter hoog en 30 centimeter breed filteren vervuilde lucht en blazen schone lucht terug het lokaal in. De apparaten ontdoen de lokalen ook van fijnstof en aerosolen. Via deze minuscule druppeltjes die in de lucht hangen, kan het coronavirus zich verspreiden in afgesloten ruimtes.