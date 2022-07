Woningbouw stokt in Zwolle: dit jaar ‘slechts’ 500 nieuwe woningen

Zwolle stelde zichzelf een paar jaar terug als doel om de komende tien jaar het woningaanbod jaarlijks met 1000 huizen te laten toenemen om in te springen in de toenemende vraag naar woningen in Zwolle. Dit woningdoel is in 2020 met het toevoegen van 1012 woningen gehaald. Het jaar daarna bleef de woningbouwproductie steken op ongeveer 600 woningen.